Participa IMJUVE Juárez en mañanera de Sheinbaum con acciones de tequios

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Jóvenes realizan labores de limpieza y rehabilitación de espacios públicos como parte de estrategia nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJUVE) participó en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se expusieron acciones vinculadas a la Jornada Nacional de Tequios, enfocada en la recuperación de espacios públicos.

Como parte de esta iniciativa, jóvenes y voluntarios intervinieron el tequio “Parque del Ángel”, ubicado en Ciudad Juárez, realizando labores de limpieza, recolección de residuos y plantación de árboles.

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Durante la presentación, se destacó que estas actividades forman parte de la estrategia “Jóvenes Transforman México”, la cual promueve el derecho de las juventudes a contar con espacios públicos dignos y funcionales.

El director del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, Osvaldo Rivas, señaló que estas acciones se articulan con los programas impulsados por el Gobierno Municipal, en coordinación con distintas dependencias.

Asimismo, se resaltó que institutos de la juventud de diversas entidades del país se sumaron a estas jornadas, consolidando un esfuerzo nacional orientado a mejorar el entorno urbano mediante la participación comunitaria.

En el desarrollo de las actividades participaron también áreas municipales como Parques y Jardines, Servicios Públicos y Comunicación Social, además de personal del propio IMJUVE.

Las autoridades indicaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la participación juvenil y fomentar la apropiación de los espacios públicos, mediante acciones colectivas que impacten positivamente en las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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