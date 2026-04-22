Disfrutan adultos mayores recorrido cultural en el Centro Cultural de las Fronteras

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Participan en actividades artísticas como parte del programa “Conociendo Juárez y su patrimonio”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personas adultas mayores del Consejo del Adulto Mayor del Centro Comunitario Olivia Espinoza participaron en un recorrido por el Centro Cultural de las Fronteras, como parte del programa “Conociendo Juárez y su patrimonio”.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Centros Comunitarios con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de este sector, además de promover el sentido de identidad y pertenencia mediante el conocimiento de espacios representativos de la ciudad.

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Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de actividades culturales y de convivencia, entre ellas la presentación del “Ensamble Coral Vocumen”, lo que generó un ambiente de esparcimiento y apreciación artística.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas enfocadas en la integración social de las personas adultas mayores.

“Seguimos trabajando para brindar a nuestras personas adultas mayores espacios dignos de convivencia, aprendizaje y recreación”, expresó.

Las autoridades señalaron que estas experiencias contribuyen a fortalecer el bienestar emocional y la participación social de este sector de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca acercar la cultura a distintos grupos sociales y reforzar el tejido comunitario en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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