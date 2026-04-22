Entrega Municipio apoyo del Presupuesto Participativo a proyecto tecnológico en secundaria

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Más de 1.6 millones de pesos se destinarán a talleres de robótica, impresión 3D y habilidades digitales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó la entrega simbólica de un apoyo por 1 millón 682 mil 545 pesos al proyecto “Talleres de Excel, reparación de celulares, impresión 3D y robótica básica”, impulsado por MECH Robotix A.C., como parte del Presupuesto Participativo 2025.

Durante el acto, el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, destacó que la inversión en educación pública ha sido una prioridad desde la primera administración municipal, con énfasis en brindar herramientas que fortalezcan el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

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El funcionario subrayó que la participación de la comunidad estudiantil y las familias fue clave para concretar este proyecto, al tiempo que incentivó a la ciudadanía a involucrarse en este tipo de ejercicios democráticos.

Por su parte, autoridades educativas señalaron que la aplicación de recursos en áreas tecnológicas responde a la vocación industrial de Ciudad Juárez, permitiendo a estudiantes adquirir habilidades que faciliten su inserción en el ámbito laboral.

“La preparación que están llevando las y los estudiantes a través de este programa permite insertarse en el medio laboral a un nivel superior”, destacó el director de la Escuela Secundaria Técnica número 64.

El proyecto contempla la capacitación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) mediante el uso de robots educativos, así como la adquisición de equipo especializado como tabletas, lentes de realidad virtual, microscopios y kits tecnológicos.

Además, las actividades estarán dirigidas no solo a estudiantes, sino también a personas de distintas edades, ampliando el impacto social del programa en la comunidad.

Durante el evento, estudiantes y representantes educativos reconocieron que la correcta aplicación de los recursos públicos puede traducirse en oportunidades reales de crecimiento, particularmente para las juventudes juarenses.

En la ceremonia participaron autoridades municipales, directivos escolares y representantes de la organización beneficiaria, quienes coincidieron en la importancia de impulsar proyectos que fortalezcan la educación tecnológica en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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