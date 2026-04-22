Aprueban obras viales por 661 millones en Comité de Puentes Fronterizos en Juárez

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Proyectos incluyen pasos a desnivel y obras pluviales para mejorar la movilidad urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la reunión del Comité de Inversiones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, donde se aprobaron seis obras de infraestructura vial con una inversión aproximada de 661 millones de pesos, cuya entrega está proyectada para agosto de 2027.

Durante la sesión, el director general del fideicomiso, Rogelio Fernández, informó que los proyectos serán financiados con recursos remanentes, y están enfocados en mejorar la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.

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Entre las obras destaca la construcción de un paso inferior en el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular mediante la eliminación de semáforos en esta vía principal.

Asimismo, se contempla la edificación de pasos superiores en Paseo de la Victoria, tanto en su cruce con bulevar Teófilo Borunda como con Manuel Gómez Morín, buscando reducir congestionamientos en estas intersecciones de alta circulación.

El paquete de obras también incluye intervenciones pluviales en Francisco Villarreal Torres y Paseo de la Victoria, donde se prevé la rehabilitación y ampliación de vasos de captación y pozos de absorción para mitigar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Además, se aprobó la sustitución de rejillas pluviales en el fraccionamiento Pradera Dorada y en la avenida Insurgentes, debido al desgaste ocasionado por el tránsito de vehículos pesados.

En la reunión se presentaron también proyectos ejecutivos para futuros pasos inferiores en avenida De las Torres y Manuel Talamás Camandari, Francisco Villarreal y Valle del Sol, así como en Francisco Villarreal y prolongación Tomás Fernández.

Las autoridades señalaron que estas obras buscan responder al crecimiento vehicular en Ciudad Juárez y mejorar la eficiencia del tránsito, mediante intervenciones en zonas con alta carga vial.

Al encuentro asistieron representantes del sector público, empresarial y de la sociedad civil, quienes participaron en la revisión y validación de los proyectos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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