Realizan torneo de futbolito preescolar en Villas de Salvárcar

Publicidad - LB2 -

Niñas y niños de la Zona 107 participaron en jornada deportiva enfocada en la convivencia y el desarrollo físico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de estudiantes de nivel preescolar, se llevó a cabo el torneo “Futbolito Zona 107” en la Unidad Deportiva Villas de Salvárcar, como parte de actividades orientadas a fomentar la activación física desde edades tempranas.

El evento reunió a niñas y niños de distintos jardines de niños, quienes participaron en encuentros deportivos en un ambiente de convivencia, aprendizaje y sana competencia, promoviendo habilidades motrices y sociales.

- Publicidad - HP1

Durante la ceremonia de inauguración, la inspectora de la Zona 107 de preescolar, Jessica Hernández Jurado, subrayó la relevancia de impulsar el deporte como herramienta formativa en la educación inicial.

“El deporte nos permite compartir, comunicar y resolver”, expresó ante los asistentes.

En el arranque del torneo también se reconoció la labor de Miguel Ángel Arriaga, responsable de la coordinación de juegos, así como de Adriana Morales Reza, asesora técnico pedagógica de la zona, por su participación en la organización del evento.

Asimismo, se contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellas el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, quien acompañó la actividad.

Como parte del protocolo, se realizó el juramento deportivo a cargo del alumno Emiliano Perales Rivas, en representación de los participantes, mientras que la patada inaugural fue encabezada por la inspectora de la zona.

El torneo forma parte de estrategias educativas que buscan fortalecer valores como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, además de contribuir al desarrollo integral de la niñez en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.