Entrega Pérez Cuéllar obras y apoyos en secundarias de Praderas del Sol

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La inversión supera los 8.6 millones de pesos e incluye infraestructura y programas de prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de obras del Presupuesto Participativo en las secundarias estatales 3067 y 3042, ubicadas en el fraccionamiento Praderas del Sol, con una inversión total de 8 millones 600 mil pesos.

Durante el evento, el alcalde destacó que los recursos se destinaron tanto a infraestructura educativa como a un programa enfocado en la prevención de adicciones y violencia, en beneficio de la comunidad estudiantil.

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“Hoy venimos a realizar la entrega formal de obras de infraestructura, así como un cheque simbólico para la implementación de un programa de prevención”.

Las obras incluyen la construcción de un domo escolar, aún en proceso en algunas etapas, con una inversión superior a los 3.1 millones de pesos, así como la remodelación de aulas, que contempló trabajos de demolición, cimentación, instalación eléctrica, sanitarios y acabados, con un monto cercano a los 2.9 millones de pesos.

Adicionalmente, la asociación civil Jóvenes por la Familia recibió 2.5 millones de pesos para implementar talleres, capacitaciones y actividades preventivas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El proyecto integral busca fortalecer tanto la infraestructura como el entorno social de las escuelas, promoviendo espacios adecuados para el aprendizaje y estrategias de prevención entre estudiantes.

Autoridades educativas reconocieron el impacto de estos apoyos, al señalar que contribuyen no solo a mejorar las condiciones físicas de los planteles, sino también a reforzar programas formativos y de acompañamiento para el alumnado.

En la entrega participaron funcionarios municipales, directivos escolares y representantes de la comunidad educativa, quienes destacaron la participación ciudadana como elemento clave en la asignación de recursos a través del Presupuesto Participativo.

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