Imparte SSPM plática sobre bullying a estudiantes de CECyTECH en Juárez

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La actividad buscó prevenir la violencia escolar y fomentar el respeto entre jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática informativa sobre bullying a estudiantes del plantel CECyTECH No. 7, ubicado en el poblado de San Isidro.

La actividad tuvo como objetivo concientizar al alumnado sobre las consecuencias del acoso escolar, abordando sus causas y efectos en el ámbito psicológico, emocional y social.

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Durante la sesión, se destacó que tanto agresores como víctimas forman parte de un ciclo de violencia que impacta a toda la comunidad educativa, por lo que se promovió la importancia de la empatía y la detección oportuna de señales de alerta.

“Se busca fomentar una cultura de respeto y prevenir la violencia escolar”.

En la plática participaron alrededor de 150 estudiantes, quienes se integraron en dinámicas y actividades orientadas a identificar y actuar ante situaciones de acoso.

Las autoridades también brindaron herramientas para impulsar mecanismos de denuncia segura y fortalecer la intervención de docentes y familias, como parte de una estrategia integral.

La corporación destacó que este tipo de acciones preventivas contribuyen a generar entornos escolares más seguros y a promover valores como el respeto y la tolerancia.

La SSPM reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones educativas para prevenir conductas antisociales y fortalecer la convivencia entre niñas, niños y adolescentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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