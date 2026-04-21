Presenta Limpia personajes para promover cultura ambiental en Ciudad Juárez

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“Escobetín” y “Basurín” participarán en actividades educativas para fomentar el cuidado del entorno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio presentó a “Escobetín” y “Basurín”, dos personajes simbólicos que buscan reforzar la cultura de limpieza y la conciencia ambiental entre la ciudadanía, especialmente en niñas y niños.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que “Escobetín” representa el trabajo diario de las cuadrillas de limpia, quienes recorren calles y espacios públicos para mantener en condiciones adecuadas la ciudad.

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Por su parte, “Basurín” simboliza las malas prácticas relacionadas con la disposición de residuos, con el objetivo de generar conciencia sobre la responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

“Escobetín encarna el esfuerzo del personal operativo que contribuye diariamente a mantener la ciudad en mejores condiciones”.

Ambos personajes formarán parte de actividades comunitarias y educativas, iniciando su participación en “Pequeñópolis”, donde se desarrollan dinámicas enfocadas en el aprendizaje y la interacción.

El funcionario indicó que estas acciones incluirán retos y actividades lúdicas para incentivar la participación ciudadana y reforzar hábitos positivos en el manejo de residuos.

La estrategia forma parte de un enfoque integral para promover la educación ambiental y fortalecer la colaboración social en el mantenimiento de espacios públicos, en una ciudad que enfrenta retos constantes en materia de limpieza urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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