Presenta Limpia personajes para promover cultura ambiental en Ciudad Juárez

“Escobetín” y “Basurín” participarán en actividades educativas para fomentar el cuidado del entorno.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio presentó a “Escobetín” y “Basurín”, dos personajes simbólicos que buscan reforzar la cultura de limpieza y la conciencia ambiental entre la ciudadanía, especialmente en niñas y niños.
El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que “Escobetín” representa el trabajo diario de las cuadrillas de limpia, quienes recorren calles y espacios públicos para mantener en condiciones adecuadas la ciudad.
Por su parte, “Basurín” simboliza las malas prácticas relacionadas con la disposición de residuos, con el objetivo de generar conciencia sobre la responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.
“Escobetín encarna el esfuerzo del personal operativo que contribuye diariamente a mantener la ciudad en mejores condiciones”.
Ambos personajes formarán parte de actividades comunitarias y educativas, iniciando su participación en “Pequeñópolis”, donde se desarrollan dinámicas enfocadas en el aprendizaje y la interacción.
El funcionario indicó que estas acciones incluirán retos y actividades lúdicas para incentivar la participación ciudadana y reforzar hábitos positivos en el manejo de residuos.
La estrategia forma parte de un enfoque integral para promover la educación ambiental y fortalecer la colaboración social en el mantenimiento de espacios públicos, en una ciudad que enfrenta retos constantes en materia de limpieza urbana.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.