Impulsa Municipio diálogo sobre urbanismo y derecho a la ciudad en Juárez

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La Coordinación de Resiliencia participa en foro académico para analizar el futuro urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Resiliencia, participa en el encuentro “Re imaginando la ciudad desde el borde”, un espacio de diálogo impulsado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para analizar el desarrollo urbano y el derecho a la ciudad.

La titular de la dependencia, Yesenia Arleth Hidalgo González, señaló que la construcción de ciudades más seguras y habitables requiere la colaboración entre academia y gobierno, por lo que destacó la relevancia de este tipo de foros.

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El evento, organizado por el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, se desarrolla del 21 al 22 de abril e incluye conferencias y ponencias enfocadas en el análisis social, cultural y territorial de la ciudad.

“La construcción de ciudades más seguras y habitables requiere el diálogo entre academia y gobierno”.

Durante la jornada se abordaron temas como la participación comunitaria, el papel del arte en el territorio y enfoques feministas en el análisis urbano, con la intervención de especialistas y académicos.

En este contexto, la asesora de resiliencia, Xóchitl Cruz, presentó la ponencia centrada en el derecho a habitar la ciudad como eje de la toma de decisiones públicas, destacando la importancia de colocar a las personas en el centro de las políticas urbanas.

Asimismo, se informó que la titular de la Coordinación de Resiliencia participará con una exposición sobre urbanismo táctico en Ciudad Juárez, abordando estrategias de intervención urbana en contextos fronterizos.

El Gobierno Municipal indicó que estas actividades forman parte de un enfoque orientado a fortalecer la planeación urbana con perspectiva social y participativa, en coordinación con instituciones académicas.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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