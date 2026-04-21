Construye Municipio puente peatonal en Talamás Camandari para reforzar seguridad vial

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La obra presenta un avance del 20% y contempla una inversión cercana a los 10 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de un puente peatonal en el cruce del bulevar Manuel Talamás Camandari y bulevar Independencia, con el objetivo de mejorar la seguridad de quienes transitan por esta zona del suroriente de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra registra un avance del 20 por ciento, con trabajos actuales enfocados en la cimentación y en la estructura base del proyecto.

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El funcionario detalló que parte de la infraestructura ya se encuentra en el sitio, lo que permitirá avanzar en su montaje durante las próximas semanas.

“Se busca complementar esta vialidad para brindar una opción segura de cruce a peatones”.

La obra cuenta con una inversión de 9 millones 917 mil 606 pesos y está diseñada para facilitar el tránsito de personas que se desplazan hacia sus centros de trabajo, escuelas o viviendas en esta zona de alto flujo vehicular.

Asimismo, González García exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y tener paciencia durante el desarrollo de los trabajos, ya que se mantiene personal laborando en el cuerpo lateral derecho en sentido de oriente a poniente.

El proyecto forma parte de las acciones municipales para fortalecer la infraestructura urbana y reducir riesgos para peatones en cruces de alta circulación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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