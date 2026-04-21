Impulsa Municipio difusión cultural y arraigo con apoyo a obra literaria

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Autor destaca respaldo para promover historia y geografía de Chihuahua en distintos municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez impulsa la difusión cultural y el arraigo regional mediante el apoyo a proyectos literarios enfocados en la historia y geografía del estado de Chihuahua.

El escritor Román Corral Sandoval señaló que su obra “Breviario Municipal del Estado de Chihuahua” fue publicada en su primera edición con respaldo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, lo que permitió promover el conocimiento de los 67 municipios de la entidad.

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El autor explicó que el objetivo del libro es fortalecer el sentido de identidad entre la población, particularmente en la frontera, al destacar aspectos históricos y geográficos de cada región.

“El proyecto busca incrementar el orgullo de ser juarenses y chihuahuenses”.

Corral Sandoval indicó que ha presentado la obra en diversos municipios como Juárez, Cuauhtémoc, Aldama, Casas Grandes y Uruachi, y anunció que continuará su difusión en Praxedis G. Guerrero en el marco del Día Internacional del Libro.

El escritor cuenta con una trayectoria de más de una década en la publicación de textos relacionados con la vida rural y la historia del estado, con títulos enfocados en regiones como Batopilas y Namiquipa.

Estas acciones forman parte de una estrategia para promover la lectura, la cultura y el conocimiento del entorno local, como elementos clave en la construcción de identidad y cohesión social en Ciudad Juárez y el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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