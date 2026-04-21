Invita IMJJ a taller artístico para jóvenes de “Voces de Arena y Asfalto”

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La actividad busca fortalecer la creatividad y la identidad cultural de juventudes juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) convocó a jóvenes a participar en un taller de collage y dibujo dirigido a integrantes del proyecto “Voces de Arena y Asfalto”, como parte de las acciones para impulsar la expresión artística en la ciudad.

El director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, informó que esta actividad forma parte de una estrategia para promover el desarrollo cultural y creativo entre las juventudes, generando espacios de aprendizaje y experimentación artística.

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El taller se realizará el próximo 2 de mayo a las 15:30 horas, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Juárez, donde las y los participantes podrán explorar técnicas de dibujo y collage como herramientas de expresión personal.

“Es importante generar espacios donde las y los jóvenes puedan explorar diversas disciplinas artísticas que contribuyan a su crecimiento”.

El funcionario señaló que la invitación está abierta a más jóvenes interesados, con el propósito de ampliar la participación en proyectos culturales impulsados por el municipio.

“Voces de Arena y Asfalto” es una iniciativa enfocada en la creación literaria que ha permitido la publicación de una antología con textos de 22 jóvenes juarenses, cuyas obras abordan historias inspiradas en la ciudad.

El Gobierno Municipal indicó que estas actividades forman parte de una política pública orientada a fortalecer la identidad cultural, la participación juvenil y el acceso a espacios de expresión artística.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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