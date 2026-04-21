Afinan preparativos para encuentro intercultural indígena en Ciudad Juárez

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El evento se realizará en agosto con actividades culturales, deportivas y de promoción artesanal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas avanzan en la organización del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos y Comunidades Indígenas, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en Ciudad Juárez.

Durante una reunión de trabajo, encabezada por la coordinadora de la comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, y el regidor José Mauricio Padilla, se revisaron los avances del evento y se realizaron ajustes para definir la programación final.

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Entre las actividades previstas destaca la incorporación, por primera vez, de una carrera pedestre, además de presentaciones de música tradicional, danza y exposiciones culturales representativas de los pueblos originarios.

“Se busca acercar a la población a la diversidad cultural de las comunidades indígenas”.

El encuentro también contempla espacios para la exhibición y venta de artesanías, con el objetivo de impulsar el trabajo de productores indígenas de la región fronteriza.

Asimismo, se realizará una pasarela cultural donde integrantes de distintas comunidades compartirán elementos de su identidad, como vestimenta, gastronomía y tradiciones.

Las actividades iniciarán el viernes 14 de agosto con exposiciones culturales, continuarán el sábado 15 con la carrera —en modalidades recreativa y competitiva de 5 kilómetros— y concluirán el domingo 16 con la pasarela y clausura del evento.

En la planeación participan diversas dependencias municipales, incluyendo Protección Civil y Seguridad Vial, con el propósito de garantizar el desarrollo seguro de las actividades y la adecuada atención a los asistentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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