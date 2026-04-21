Invitan a juarenses a la Xokerball Americup 2026 en Plaza de la Mexicanidad

Publicidad - LB2 -

El torneo reunirá a 16 selecciones y se realizará del 20 al 24 de mayo con acceso gratuito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El ex seleccionado nacional Jonny Magallón anunció la realización de la Xokerball Americup 2026 en Ciudad Juárez, evento que reunirá a 16 selecciones internacionales en la Plaza de la Mexicanidad.

El también coordinador deportivo de la Selección Mexicana de Xokerball informó que el torneo se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo, con entrada gratuita para el público, en un estadio temporal con capacidad para 3 mil personas.

- Publicidad - HP1

La competencia contará con la participación de países como Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Colombia, entre otros, quienes buscarán disputar el título continental frente a México, actual campeón.

“Es una gran alegría para nuestra ciudad poder tener este tipo de eventos deportivos y familiares”.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física destacó que el Gobierno Municipal colabora en la logística del evento, con el objetivo de garantizar su organización y desarrollo.

México llega como uno de los favoritos tras mantenerse invicto en ediciones recientes, con un desempeño destacado en fases de grupos y finales internacionales.

El torneo se jugará en una cancha de dimensiones reducidas, con reglas dinámicas que buscan ofrecer un espectáculo continuo tanto dentro como fuera del campo.

Además de los partidos, se contempla la realización del “Xoker Fest”, donde los asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas, gastronomía y ambiente familiar.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en este evento, que forma parte de la estrategia para impulsar actividades deportivas y posicionar a Ciudad Juárez como sede de competencias internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.