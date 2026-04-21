Analizan regidores impacto del sexting y plantean llevar prevención a escuelas

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Buscan informar a jóvenes y familias sobre riesgos y consecuencias de compartir contenido íntimo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Juventud y Planeación del Desarrollo Municipal analizaron el impacto del sexting entre adolescentes y acordaron impulsar acciones de prevención en escuelas y espacios comunitarios.

Durante una reunión de trabajo, la integrante del Cabildo Juvenil, Karla Paola Álvarez, presentó el tema “Lo que tenemos que saber sobre el sexting”, en el que expuso el incremento de esta práctica entre estudiantes.

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De acuerdo con los datos presentados, antes de la pandemia uno de cada siete adolescentes practicaba sexting, mientras que actualmente la cifra es de uno de cada tres, lo que refleja un crecimiento significativo.

“El objetivo es generar conciencia sobre las implicaciones de compartir contenido íntimo”.

En el encuentro participaron regidores, así como representantes de áreas municipales, quienes coincidieron en la necesidad de ampliar la información sobre este fenómeno y sus consecuencias.

Entre los acuerdos, se planteó la creación de mesas de trabajo para llevar orientación a escuelas, centros laborales y espacios donde madres, padres e hijos puedan informarse sobre los riesgos y aspectos legales del sexting.

Las autoridades señalaron que también se busca brindar acompañamiento a víctimas, evitando estigmatización y atendiendo posibles afectaciones emocionales como depresión o situaciones de riesgo.

Asimismo, se destacó la importancia de involucrar a las familias, para que cuenten con herramientas que les permitan orientar a sus hijos y prevenir conductas que puedan derivar en consecuencias legales o personales.

El proyecto contempla abrir espacios de diálogo y difusión para que la población conozca los riesgos, se mantenga informada y sepa a dónde acudir en caso de enfrentar una situación relacionada con esta práctica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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