Participa Municipio de Juárez en foro binacional sobre aduanas fronterizas

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Autoridades destacan la importancia de la frontera en el comercio entre México y Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal participó en el Primer Foro Internacional de Aduanas Fronterizas “Transformando Fronteras”, espacio enfocado en el análisis de temas como seguridad, comercio exterior y modernización aduanera en la región.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, acudió el director de Fomento Industrial, Álvaro Gutiérrez Juárez, quien destacó que la frontera norte es un punto estratégico para el desarrollo económico, al concentrar actividades clave vinculadas al intercambio comercial con Estados Unidos.

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El funcionario subrayó que la competitividad fronteriza depende de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como del fortalecimiento de factores como la infraestructura, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Durante el encuentro, se expuso que alrededor del 80 por ciento del comercio entre México y Estados Unidos cruza por la frontera, lo que posiciona a las aduanas como nodos fundamentales para la economía nacional.

Asimismo, se planteó que la región fronteriza opera como un sistema dinámico de circulación de mercancías, capital y talento, consolidándose como uno de los corredores comerciales más relevantes a nivel global.

El Gobierno Municipal señaló que, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, se impulsan acciones para fortalecer la inversión, la industria y la eficiencia en los procesos aduaneros, con el objetivo de consolidar una frontera más ágil y segura.

En el foro participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes consulares, así como integrantes del sector empresarial y académico, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación binacional para enfrentar los retos del comercio internacional.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos a diversas autoridades, entre ellas al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a través de su representante.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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