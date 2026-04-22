Habilita Municipio espacios exclusivos para personas con discapacidad en el Centro Histórico

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Instalan 20 cajones azules para mejorar la accesibilidad en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar la accesibilidad en el primer cuadro de la ciudad, la Jefatura de Estacionómetros habilitó 20 nuevos espacios exclusivos para personas con discapacidad en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Ricardo Morales González, informó que los cajones fueron implementados durante la última semana, como parte de una estrategia para facilitar la movilidad de quienes acuden a realizar trámites o actividades en esta zona de alta afluencia.

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El funcionario explicó que esta acción se integra a un plan más amplio de rehabilitación y ordenamiento urbano, en el que diversas dependencias municipales trabajan de manera coordinada para mejorar las condiciones del centro.

“El objetivo es crear espacios más accesibles en el Centro Histórico de Juárez, además de contribuir a su embellecimiento”, señaló.

Morales González subrayó que estos espacios son de uso exclusivo para personas con discapacidad que cuenten con el gafete correspondiente, por lo que llamó a la ciudadanía a respetar su uso.

“No son espacios de uso general ni preferencial, son exclusivamente para personas con discapacidad”, enfatizó.

Asimismo, indicó que quienes requieran tramitar su credencial pueden acudir al Centro de Rehabilitación Física (CRIF), ubicado en la colonia Arroyo Colorado, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, certificado médico de discapacidad y dos fotografías tamaño infantil, documentos necesarios para acceder a este beneficio.

La medida busca fortalecer la inclusión y garantizar mejores condiciones de movilidad para personas con discapacidad en espacios públicos clave de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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