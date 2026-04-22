Impulsa Desarrollo Rural uso de maquinaria ligera para productores en Ciudad Juárez

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Motocultores permiten optimizar labores agrícolas en superficies de hasta cinco hectáreas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio realizó una demostración dirigida a pequeños agricultores para promover el uso de maquinaria ligera en labores agrícolas, como parte de una estrategia para fortalecer la productividad en el campo local.

Durante la actividad, se explicó que la dependencia cuenta con motocultores capaces de trabajar superficies de entre 3 y 5 hectáreas, facilitando tareas como la preparación del suelo y la escarda en cultivos como calabacita, cilantro, rábano, cebollita de rabo, flor de cempasúchil y viveros.

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El titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova, informó que estos equipos ya operan en el ejido San Isidro, en la zona de Loma Blanca, donde se realizan trabajos de preparación de terreno para la plantación de nogal, así como labores en áreas previamente establecidas.

El funcionario destacó que uno de los principales objetivos es que los productores conozcan las ventajas de esta tecnología, caracterizada por su bajo consumo de combustible —gasolina o diésel— y su accesibilidad económica.

“Estas máquinas son muy eficientes, especialmente ahora que aquí no hay suficiente mano de obra”, señaló el productor Pedro Estupiñán.

Además, se subrayó que el uso de motocultores contribuye a reducir la compactación del suelo, lo que favorece mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos y, en consecuencia, incrementa la productividad agrícola.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones buscan ofrecer alternativas prácticas y sostenibles a los pequeños productores, ante los retos actuales del sector, como la escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar recursos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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