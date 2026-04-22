Participa Salud Municipal en sesión estatal sobre atención a las adicciones en Chihuahua

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Autoridades plantean reforzar estrategias de prevención y atención en salud mental, incluido el suicidio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Atención a las Adicciones, realizada en la ciudad de Chihuahua, donde se analizaron temas prioritarios en materia de salud mental y prevención de adicciones.

En representación de la titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, asistió el doctor Jhonatan Garibo, quien se integró a los trabajos junto con autoridades estatales y municipales.

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Durante el encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención integral, con el fin de atender de manera oportuna problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias y la salud mental.

Asimismo, la representación municipal impulsó como punto de acuerdo incrementar la atención en la prevención del suicidio, proponiendo la realización de mesas de trabajo especializadas para generar acciones coordinadas.

“Se propuso la programación de mesas de trabajo enfocadas en este tema”, se informó durante la sesión.

El encuentro permitió además establecer líneas de colaboración entre distintos niveles de gobierno, así como dar seguimiento a indicadores y acuerdos orientados a mejorar la atención en este ámbito.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación institucional es clave para enfrentar los retos en salud mental y adicciones, mediante políticas públicas integrales y sostenidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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