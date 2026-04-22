Celebrará Charros Unidos su primer aniversario con evento a beneficio en Ciudad Juárez

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Charreada reunirá equipos y escaramuzas; lo recaudado apoyará a escuelas primarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación de Charros Unidos A.C. anunció la celebración de su primer aniversario con una charreada con causa, que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

El evento contará con la participación de tres equipos charros: Casa Norawa, Rancho Santa Julia y Los Compadres, así como la presencia de 12 equipos de escaramuzas, entre ellos Las Caporalas, Rarámuris, Tradición Charra y Bárbaras del Norte.

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La actividad tiene un enfoque social, ya que parte de lo recaudado será destinado a tres escuelas primarias de la ciudad: 21 de Marzo, Primero de Mayo y Miguel Hidalgo.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán presenciar suertes charras y presentaciones ecuestres, además de disfrutar de música en vivo al finalizar el evento, con la participación de agrupaciones locales.

El presidente de la asociación, Gabriel Ramírez, destacó que la intención es promover la charrería como una expresión cultural y tradicional, además de contribuir a causas educativas.

“Nos gustaría que la gente aprenda que no solo somos deporte, somos cultura y tradición”, expresó.

El acceso tendrá un costo de 50 pesos, mientras que niñas y niños menores de 12 años podrán ingresar sin costo, y las puertas abrirán a partir de la 1:30 de la tarde.

El evento es organizado con apoyo de autoridades municipales y deportivas, y busca fomentar la convivencia familiar al tiempo que impulsa el respaldo a instituciones educativas locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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