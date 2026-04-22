Invita IPACULT a recorrido cultural “Anónimas” en el Centro de Ciudad Juárez

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Propuesta artística busca visibilizar historias de mujeres a través de intervenciones escénicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, convocó a la ciudadanía a participar en el recorrido cultural y artístico “Anónimas”, que se realizará este jueves 23 de abril en la Zona Centro.

La actividad se desarrollará sobre el corredor de la avenida 16 de Septiembre, donde estudiantes del Centro Municipal de las Artes (CMA) presentarán una serie de intervenciones escénicas en formato de circuito, integradas por cuadros artísticos y monólogos.

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El recorrido iniciará en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, desde donde partirán los grupos para apreciar distintas representaciones a lo largo del trayecto, enfocadas en visibilizar el papel histórico de las mujeres.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto busca dar voz a mujeres que han sido invisibilizadas, reconociendo sus aportaciones, luchas y el impacto de su participación en la construcción social.

Las puestas en escena están diseñadas para generar reflexión sobre los roles tradicionales asignados a las mujeres, así como sobre las desigualdades estructurales que han enfrentado.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por integrar la perspectiva de género en el ámbito cultural y fortalecer el trabajo interinstitucional.

“Este tipo de actividades fortalecen el trabajo transversal entre dependencias y fomentan una ciudadanía más consciente e incluyente”, expresó.

Las autoridades indicaron que el objetivo es promover la empatía, la conciencia social y el reconocimiento de la participación de las mujeres en la vida pública, mediante el arte como herramienta de transformación social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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