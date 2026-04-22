Imparte IMM taller de foto-bordado a mujeres de red MUCPAZ en Ciudad Juárez

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Actividad busca fortalecer vínculos sociales y promover la expresión personal entre participantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) impartió un taller de foto-bordado dirigido a integrantes de la red Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), como parte de las acciones enfocadas en la prevención y el fortalecimiento comunitario.

La actividad, denominada “Hilando memorias: mujeres libres y felices tejiendo paz”, fue facilitada por personal del área de Prevención y tuvo como propósito utilizar el arte textil como una herramienta de expresión y resignificación de experiencias personales.

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Durante el taller, las participantes contaron con un espacio seguro donde compartieron reflexiones y vivencias, fomentando el diálogo y la construcción de vínculos entre mujeres.

El IMM señaló que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia para fortalecer redes comunitarias y contribuir a la reconstrucción del tejido social, mediante actividades culturales y formativas.

Asimismo, se indicó que el área de Prevención impulsa acciones orientadas a promover el liderazgo, la participación comunitaria y la sensibilización frente a la violencia de género.

De acuerdo con datos de la dependencia, durante el mes de marzo se realizaron 25 actividades con la red MUCPAZ, mientras que en el primer trimestre del año se han llevado a cabo 67 sesiones de seguimiento, entre talleres, charlas y exposiciones.

Estas acciones buscan generar espacios de acompañamiento y empoderamiento para las mujeres, a través de procesos que integran el arte y la convivencia comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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