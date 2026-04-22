Promueve SSPM prevención en niñas y niños con teatrino en Ciudad Juárez

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Actividad lúdica busca fomentar conductas seguras entre estudiantes de primaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, realizó una actividad de teatrino dirigida a niñas y niños, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención desde temprana edad.

El evento se llevó a cabo en el Biblioavión, donde participaron más de 10 docentes y 58 estudiantes de la Escuela Primaria Alianza por la Educación, quienes formaron parte de una jornada educativa interactiva.

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Durante la presentación, basada en el cuento infantil “Lobo bobo”, se promovieron medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo, mediante dinámicas diseñadas para facilitar la comprensión de los menores.

Como parte de la actividad, se reforzaron recomendaciones como obedecer a padres y maestros, evitar el contacto con personas desconocidas y permanecer dentro de los planteles escolares, con el fin de fomentar conductas seguras.

La SSPM informó que estas acciones forman parte de una estrategia para acercar programas preventivos a la niñez juarense, utilizando herramientas didácticas que faciliten el aprendizaje.

La dependencia reiteró su compromiso de impulsar entornos seguros y fortalecer la prevención del delito, mediante actividades que promuevan la participación y el desarrollo integral de niñas y niños.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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