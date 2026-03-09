Inicia Municipio limpieza de espacios públicos tras actividades del 8M

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas trabajan en avenidas y monumentos donde se registraron pintas durante la jornada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, inició labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad tras las actividades realizadas el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los trabajos comenzaron de forma paulatina en los sitios donde se registró mayor presencia de pintas y expresiones durante las movilizaciones y actividades del domingo.

“Se hace la libre expresión de las ideas, entonces estamos ya trabajando de manera paulatina para poder ir cubriendo todos y cada uno de los puntos”, expresó.

Las cuadrillas municipales concentran las labores principalmente en Paseo Triunfo de la República, el Monumento a Benito Juárez, el túnel de la avenida 16 de Septiembre y algunos tramos de la avenida Juárez.

Para la limpieza de muros y superficies se utilizan distintos métodos dependiendo del material, como lavado especializado en superficies de granito o banquetas, aplicación de pintura para cubrir pintas y el uso de una mezcla conocida como “chalpaque” para superficies con menor impacto.

El funcionario señaló que hasta el momento no se han detectado daños mayores en la infraestructura urbana, ya que la mayoría de las intervenciones corresponden únicamente a pintas.

En el Monumento a Benito Juárez aún permanecen cartulinas y mantas colocadas durante la jornada, las cuales se mantendrán algunos días más y se retirarán gradualmente conforme se desprendan por efecto del viento.

De acuerdo con la dependencia municipal, las labores de limpieza podrían concluir entre jueves y viernes de esta semana, conforme se avance en la atención de los distintos puntos intervenidos.

