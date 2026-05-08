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Prevén fin de semana caluroso y soleado en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil alerta por temperaturas de hasta 34 grados centígrados durante sábado y domingo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este viernes se espera un ambiente soleado y un incremento gradual en las temperaturas en Ciudad Juárez, donde el termómetro alcanzará una máxima de 31 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura mínima para esta noche será de 16 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y condiciones estables durante gran parte del día.

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Las autoridades prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia permanecerá mínima, entre 0 y 2 por ciento.

Protección Civil emitió además un aviso preventivo por el aumento de temperaturas previsto para el fin de semana, cuando se esperan máximas de hasta 34 grados centígrados tanto el sábado como el domingo.

Para el sábado continuarán las condiciones soleadas, con vientos similares a los registrados este viernes y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

El domingo persistirá el ambiente caluroso, aunque se prevé un incremento ligero en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante el incremento de temperatura en la región.

“Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante el incremento en las temperaturas previsto para los próximos días”.

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