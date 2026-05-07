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Define Xokerball Americup 2026 grupos para torneo internacional en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Dieciséis selecciones quedaron distribuidas en cuatro grupos para el certamen que se realizará en mayo en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los 16 equipos que participarán en la Xokerball Americup 2026 quedaron definidos en sus respectivos grupos tras el sorteo oficial realizado este jueves en la Plaza de la Mexicanidad, sede del torneo internacional que se celebrará en Ciudad Juárez.

Las selecciones representantes de México, Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Bélgica, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Haití y Guatemala conocieron la distribución para la fase inicial del campeonato.

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El torneo contará con cuatro grupos integrados por cuatro equipos cada uno. Los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a la etapa de cuartos de final, seguida de semifinales y la final.

México, como país anfitrión, fue colocado como cabeza de serie del Grupo A, acompañado por Estados Unidos, Panamá y Bélgica.

La conformación de los grupos quedó de la siguiente manera:

  • Grupo A: México, Estados Unidos, Panamá y Bélgica.
  • Grupo B: Argentina, Colombia, Guatemala y Haití.
  • Grupo C: Chile, Honduras, Canadá y Bolivia.
  • Grupo D: Brasil, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana.

Los organizadores informaron que los bombos para el sorteo fueron integrados conforme al ranking mundial de las selecciones participantes, colocando a los equipos mejor posicionados como cabezas de serie.

La Xokerball Americup 2026 se disputará del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad, ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en jornadas programadas de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

El partido inaugural y la ceremonia de apertura están programados para las 8:00 de la noche del primer día de actividades.

Para el desarrollo del torneo se construye un estadio temporal con capacidad para 3 mil personas en la Plaza de la Mexicanidad, espacio que albergará todos los encuentros del certamen internacional.

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