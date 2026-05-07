Reforestan avenida Tecnológico de Ciudad Juárez con 100 árboles palo verde

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Las acciones forman parte de un programa municipal para fortalecer áreas verdes y mejorar la imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de reforestación en el camellón central de la avenida Tecnológico, donde fueron plantados 100 árboles de la variedad palo verde como parte de las acciones para ampliar las áreas verdes de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos se desarrollaron en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, dentro de un programa orientado a mejorar la imagen urbana y generar espacios más agradables para la población.

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La reforestación se efectuó sobre la avenida Tecnológico, desde el puente Rotario hasta el puente del Trébol, en el cruce con la avenida Ejército Nacional, utilizando especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

“El programa contribuye a mejorar la imagen de Ciudad Juárez, haciéndola más verde y agradable”.

Las autoridades municipales señalaron que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia de reforestación en distintos sectores de Ciudad Juárez, priorizando avenidas de alta afluencia vehicular para generar mayor impacto visual y ambiental.

Entre las especies contempladas en estas jornadas destacan palo verde, mezquite, fresno y cacho, árboles característicos de la región que requieren bajo consumo de agua y presentan alta resistencia a las condiciones del clima fronterizo.

Además de atender solicitudes ciudadanas, las acciones de reforestación buscan complementar labores municipales relacionadas con limpieza de camellones, mantenimiento urbano y pintura de vialidades.

La Dirección de Parques y Jardines indicó que las jornadas de plantación continuarán en otros puntos de la ciudad como parte de los programas de recuperación y fortalecimiento de espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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