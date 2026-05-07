Invitan a escuelas de Ciudad Juárez a asistir gratis a la Xokerball AmeriCup 2026

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El Gobierno Municipal ofrecerá transporte sin costo para facilitar la asistencia de estudiantes al torneo internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Instituciones educativas de distintos sectores de Ciudad Juárez podrán asistir de manera gratuita a la Xokerball AmeriCup 2026, torneo internacional que se realizará del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad.

El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que la dependencia brindará apoyo de transporte a escuelas interesadas en acudir al evento, con el propósito de facilitar la participación de estudiantes en actividades deportivas internacionales.

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Para acceder al beneficio, explicó que directivos escolares deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Educación, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez número 351, en la colonia Partido Romero, o comunicarse al teléfono 656-737-0600 para solicitar información y registrar su participación.

El funcionario indicó que las solicitudes serán atendidas de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el fin de coordinar la logística necesaria para el traslado de los grupos escolares.

Alvídrez Olivas señaló que esta estrategia busca acercar a niñas, niños y jóvenes a experiencias deportivas internacionales, además de fomentar la convivencia y el interés por distintas disciplinas.

La Xokerball AmeriCup 2026 se llevará a cabo en un estadio temporal que será instalado en la Plaza de la Mexicanidad, con capacidad para 3 mil personas y equipado con pasto sintético, áreas de alimentos y sistema profesional de audio e iluminación.

El acceso al torneo será gratuito para el público en general, y se prevé la asistencia de familias y estudiantes durante los cinco días de competencia, en los que participarán selecciones de diversos países del continente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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