Presenta IMM proyectos estratégicos para atención y prevención de violencia en 2026

El Instituto Municipal de las Mujeres expuso iniciativas ante su Consejo Consultivo y realizó recorrido por sus unidades

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó sus proyectos estratégicos para 2026 durante la cuarta sesión ordinaria de su Consejo Consultivo, encuentro que incluyó un recorrido guiado por las seis unidades de atención especializada con las que cuenta el organismo.

Durante la visita, las integrantes del Consejo conocieron las ubicaciones e instalaciones de las unidades, así como las acciones prioritarias previstas para el presente año, entre las que destacan la creación de espacios lúdicos en las áreas de atención, el proyecto de la Unidad de Atención a Mujeres con Discapacidad y campañas de prevención de la violencia impulsadas por el Instituto.

En el marco de la sesión, una integrante del Consejo y representante de la organización civil Red Mesa de Mujeres presentó información sobre el proyecto Espacios de Paz en Riberas del Bravo, iniciativa comunitaria orientada a la reconstrucción del tejido social en esa zona de la ciudad.

Asimismo, otra consejera y directora de una asociación civil dedicada a la atención de mujeres víctimas de violencia expuso el trabajo que se desarrolla en refugios para mujeres que enfrentan violencia familiar y de género, destacando la importancia de la coordinación institucional y social.

El IMM recordó que el Consejo Consultivo está integrado por consejeras ciudadanas que representan diversas realidades de las mujeres, incluyendo empresarias, juventudes, infancias, personas no localizadas, madres de víctimas de feminicidio y desaparición, así como perfiles enfocados en la promoción de la participación política de las mujeres.

Con estas acciones, el Instituto reiteró su objetivo de fortalecer la atención integral, la prevención de la violencia y la inclusión, mediante proyectos alineados a las necesidades reales de las mujeres en Ciudad Juárez.