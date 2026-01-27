Atendió Sistema de Justicia Cívica a casi 49 mil personas durante 2025

Publicidad - LB2 -

Mediación, justicia itinerante y trabajo comunitario permitieron resolver conflictos sin judicialización.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el año 2025, el Sistema de Justicia Cívica Municipal atendió a 48 mil 945 personas mediante distintos mecanismos orientados a la solución pacífica de conflictos, la prevención de faltas administrativas y la promoción del diálogo, informó su titular Jorge Salomé Bissuet Galarza ante la Comisión de Seguridad Pública.

Del total de atenciones, 2 mil 065 ciudadanos fueron canalizados en el Juzgado Cívico del Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas; 4 mil 737 en los juzgados de Centro y Riveras; 11 mil 965 en los Juzgados Cívicos Viales; 1 mil 877 en el área de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y 28 mil 301 a través del programa de Justicia Itinerante.

El funcionario explicó que en estos casos la población logró acuerdos mediante procesos de mediación, lo que permitió resolver diferencias de manera ágil y sin judicialización, fortaleciendo la convivencia y reduciendo la reincidencia.

Como parte de Justicia Itinerante, personal especializado acudió a espacios educativos para explicar el funcionamiento del sistema y promover la cultura de la legalidad y la resolución pacífica de conflictos desde edades tempranas.

En materia vial, mediante las Cruzadas Cívicas de Trabajo Comunitario, se atendió a 857 personas infractoras por faltas no graves, quienes realizaron actividades en bancos de alimentos, viveros y bodegas del DIF Municipal, evitando el pago en efectivo de la infracción.

Las sanciones equivalentes a 10 UMAs se cubrieron con siete horas de trabajo comunitario, mientras que en multas de mayor monto el tiempo de servicio varió conforme al tabulador, permitiendo descuentos del 50 al 100 por ciento. Estas jornadas se realizan cada 15 días y participan hasta 100 personas por edición.

Asimismo, al acudir a las oficinas de Justicia Cívica, se brinda información a las personas infractoras sobre sus derechos y obligaciones como conductores, con el fin de fomentar conductas responsables en la vía pública.

Durante la sesión también se presentaron avances en proyectos de reformas normativas previstas para el presente año. La Comisión de Seguridad Pública, encabezada por la regidora Mireya Porras Armendáriz, reconoció el trabajo del personal de la Dirección de Justicia Cívica por su impacto social en favor de la población.

