Mejora Parques y Jardines andador de Camino a Escudero para uso peatonal

Aplican material para acondicionar la superficie y reforzar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos de mejora y acondicionamiento en el andador ubicado sobre la calle Camino a Escudero, como parte de las acciones permanentes para conservar y fortalecer los espacios públicos de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, las labores consistieron en la aplicación de cáscara de nuez, un material utilizado para mejorar la superficie del andador, con el objetivo de ofrecer un entorno más seguro, funcional y estéticamente adecuado para las personas que transitan diariamente por esta vialidad.

El titular de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que este tipo de intervenciones buscan elevar la calidad de la infraestructura peatonal, especialmente en zonas con alta afluencia de caminantes, al tiempo que se prioriza el mantenimiento preventivo de áreas públicas.

Se precisó que el andador fue construido previamente por la Dirección General de Desarrollo Urbano, mediante el esquema de Transferencia de Potencial Urbano, mecanismo que permite desarrollar infraestructura en beneficio comunitario.

El funcionario destacó que estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre dependencias municipales para garantizar el adecuado cuidado de la infraestructura urbana y la recuperación de espacios destinados a la convivencia y recreación social.

Con estas labores, el Gobierno Municipal busca mejorar las condiciones de movilidad peatonal y contribuir a entornos urbanos más ordenados y accesibles para la ciudadanía.

