Mantiene Obras Públicas construcción de puente en bulevar Juan Pablo II

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La obra contempla un paso superior vehicular en el cruce con Valle del Sol, con inversión de 150 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que continúan de manera regular los trabajos de construcción del puente superior ubicado en el bulevar Juan Pablo II y la avenida Valle del Sol.

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El titular de la dependencia, Daniel González García, señaló que, pese a las condiciones climáticas registradas en la ciudad, ha sido posible mantener el avance de la obra conforme al programa establecido.

De acuerdo con el funcionario, durante la semana pasada inició el colado de zapatas, etapa que representa un avance relevante dentro del proceso constructivo del paso superior vehicular.

La obra consiste en la construcción de un paso superior vehicular en sentido de norte a sur, además de carriles de incorporación y desincorporación en el cruce del bulevar Juan Pablo II y Valle del Sol.

El proyecto también contempla la instalación de alumbrado público y señalamientos, con una inversión de 150 millones de pesos.

González García indicó que estos trabajos forman parte de las acciones de infraestructura vial orientadas a mejorar la movilidad en una zona de alta circulación en Ciudad Juárez.

El funcionario agradeció a los conductores que transitan por el sector por atender las medidas de precaución y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de la obra.

La dependencia municipal señaló que, gracias a los ajustes de circulación y al uso de vías alternas por parte de los automovilistas, el tráfico en la zona no se ha visto interrumpido de manera total.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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