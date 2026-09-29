Llevará Tesorería unidad móvil al Parque El Rebote en Independencia II

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La ciudadanía podrá realizar pagos, solicitar descuentos en recargos del predial y acceder a beneficios en infracciones viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal llevará este viernes 2 de octubre la Unidad Móvil al Parque El Rebote, en la colonia Independencia II, para acercar servicios de pago y regularización de adeudos a la ciudadanía.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la atención se brindará de 14:00 a 16:00 horas, en el cruce de las calles Profesora María Edmé Álvarez y Profesora Isaura Espinoza.

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Durante la jornada se ofrecerán descuentos en recargos por rezago del impuesto predial, además de alternativas para realizar pagos diferidos de este gravamen.

La funcionaria señaló que también se contará con beneficios relacionados con infracciones de vialidad, como parte de los servicios disponibles en la Unidad Móvil.

Romero Aguilar explicó que este esquema itinerante permite acercar los servicios de la Tesorería Municipal a distintos sectores de Ciudad Juárez, para que las personas puedan realizar trámites sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

La directora de Ingresos indicó que, además de recibir pagos, el personal municipal orientará directamente a la ciudadanía sobre las opciones disponibles para regularizar sus cuentas, de acuerdo con cada caso.

En jornadas anteriores, la Unidad Móvil ha ofrecido pagos del impuesto predial, descuentos en recargos, convenios o esquemas de pago, así como beneficios relacionados con infracciones viales.

La Tesorería Municipal invitó a las personas que tengan pendientes por impuesto predial o infracciones de vialidad a acudir al Parque El Rebote y aprovechar los servicios disponibles durante la jornada.

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