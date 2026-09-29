Anuncian capacitaciones para presentar proyectos del Presupuesto Participativo 2027

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La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre y el monto máximo por proyecto será de 7 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana informó que la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2027 quedó abierta desde el lunes 28 de septiembre y permanecerá vigente hasta el próximo 30 de octubre.

El director de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, dio a conocer que ya iniciaron las capacitaciones dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de orientar a las personas interesadas en el llenado de formatos y presentación de proyectos.

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De acuerdo con el funcionario, el registro podrá realizarse en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, así como en algunos Centros Comunitarios señalados en la convocatoria.

También se podrán presentar proyectos en la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicada en la colonia Zaragoza, como parte de los puntos habilitados para facilitar la participación de vecinos de distintas zonas de la ciudad.

Aguilera Brenes informó que para esta edición el techo presupuestal por proyecto será de 7 millones de pesos, menor al monto anterior de 9 millones, con el propósito de ampliar la posibilidad de beneficiar a más propuestas ciudadanas.

El funcionario señaló que el lunes 17 de noviembre se darán a conocer los proyectos que pasarán a la etapa de dictamen de viabilidad ante el Comité Técnico Evaluador.

Como parte del proceso de acompañamiento, el próximo lunes 5 de octubre se realizará una capacitación en el Auditorio de Protección Civil, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar.

La Dirección de Participación Ciudadana indicó que las colonias interesadas en recibir información pueden solicitar capacitaciones a través de sus comités vecinales.

El regidor Alejandro Jiménez Vargas, coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana, destacó la importancia de este mecanismo y llamó a la ciudadanía a participar con proyectos que atiendan necesidades comunitarias.

En la conferencia también participaron Elvira Urrutia Castro, presidenta suplente del Consejo de Participación Ciudadana, así como la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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