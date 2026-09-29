Conforma Municipio consejo para impulsar autonomía económica de las mujeres

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El CCADEM buscará articular acciones entre gobierno, sociedad civil, academia y sector empresarial en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal conformó el Consejo Consultivo para la Autonomía Económica y el Desarrollo de las Mujeres, como un mecanismo de participación ciudadana y articulación entre sectores vinculados al desarrollo económico y social de las mujeres.

El Consejo fue instalado durante una reunión encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, en representación de la administración municipal que encabeza el alcalde Héctor Ortiz Orpinel.

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De acuerdo con el Municipio, el CCADEM surge como una iniciativa impulsada desde organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, con el objetivo de fortalecer las acciones dirigidas a la autonomía económica de las mujeres.

El mecanismo busca atender factores relacionados con el acceso a empleo digno, emprendimiento, profesionalización, conciliación entre vida laboral y trabajos de cuidados, así como alternativas para mujeres que enfrentan contextos de violencia.

La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, señaló que las desigualdades económicas entre mujeres y hombres no dependen únicamente del acceso al empleo, sino también de brechas salariales, precariedad laboral, falta de capacitación y ausencia de redes de apoyo.

“La dependencia económica puede convertirse en un obstáculo para que una mujer pueda tomar decisiones autónomas, modificar una situación de violencia o construir alternativas para sí misma y su familia”.

El CCADEM busca aprovechar la dinámica industrial, comercial, empresarial y fronteriza de Ciudad Juárez para generar un canal permanente de vinculación con la administración municipal y atender necesidades específicas de las mujeres.

El Consejo está integrado por representantes del IMM, el Centro Municipal para los Pueblos Originarios, la Dirección General de Desarrollo Económico, el Centro de Justicia para las Mujeres, AMEXME, CANACO, Juárez Empresarias y el Instituto Politécnico Nacional.

También forman parte representantes de organizaciones de la sociedad civil como Renace, Renace Vive Mujer, Casa Amiga Esther Chávez Cano, Red Mesa de Mujeres y Sin Violencia.

Como observadoras participan la regidora Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género, así como Abdiel Yahir Hernández Ortiz, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La conformación del Consejo busca institucionalizar una agenda de coordinación entre gobierno, sociedad civil, academia y sector empresarial para impulsar condiciones de mayor autonomía económica para las mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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