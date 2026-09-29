Presenta IMM acciones de la Red de Mujeres Jóvenes en Ciudad Juárez

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El espacio ciudadano impulsa participación, liderazgo, derechos y proyectos comunitarios de mujeres jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres presentó el trabajo que desarrolla la Red de Mujeres Jóvenes de Ciudad Juárez, como parte de la estrategia municipal “Lo Hacemos por Todas”.

La titular del IMM, Elvira Urrutia Castro, explicó que cada mes, en el marco del día 25, se invita a dependencias y organizaciones para compartir acciones orientadas a promover la igualdad y colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas.

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En esta ocasión, el Instituto decidió visibilizar el trabajo de la Red de Mujeres Jóvenes, integrada por mujeres que generan propuestas a partir de sus intereses, necesidades e ideas, además de acompañarse para convertirlas en proyectos comunitarios.

Astrid Ovando, integrante de la red, señaló que este espacio busca que las jóvenes puedan encontrarse, apoyarse y construir vínculos, además de conocer sus derechos y adquirir herramientas para ejercerlos de manera activa.

Entre las iniciativas presentadas se encuentra “Juárez es bonito”, un proyecto mediante el cual comparten imágenes y experiencias relacionadas con paisajes y espacios de la ciudad, con el propósito de reconocer su riqueza y fortalecer el sentido de pertenencia.

Iveth Zavala explicó que, a partir de esta iniciativa, las participantes han realizado actividades para conocer distintos puntos del municipio y ejercer su derecho a la ciudad mediante el uso y apropiación de espacios públicos.

Otra de las acciones es “Leyendo a las estrellas”, propuesta que busca generar un espacio de encuentro a través de la lectura, con reuniones mensuales en cafeterías para compartir recomendaciones, experiencias y convivencia.

De acuerdo con las participantes, estas actividades permiten crear espacios seguros para conocerse, expresarse, compartir ideas y fortalecer vínculos entre mujeres jóvenes.

La red también trabaja en nuevas propuestas relacionadas con deporte, como futbol y basquetbol en la rama femenil, con el objetivo de abrir más oportunidades de participación para mujeres jóvenes en estas disciplinas.

En la rueda de prensa participaron además Ivette Rubí Zavala Ontiveros, Gemma Olmos Hernández y Claudette Isela Caldera López, integrantes de la Red de Mujeres Jóvenes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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