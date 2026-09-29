Dan mantenimiento a contenedores de basura en el Centro Histórico

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La Dirección de Limpia realiza lavado a presión una o dos veces por semana en zonas de alto flujo peatonal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia realiza jornadas periódicas de lavado a presión y mantenimiento en los contenedores de basura ubicados en el Centro Histórico y en parques principales de Ciudad Juárez.

El director de Limpia, Gibran Solís, informó que los trabajos están a cargo de la cuadrilla antigrafiti, cuyos integrantes utilizan unidades de lavado a alta presión para atender depósitos instalados en áreas de alto flujo peatonal.

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De acuerdo con la dependencia, estas labores se realizan entre una y dos veces por semana, con el objetivo de conservar la higiene y mejorar la imagen urbana en zonas de uso frecuente por peatones, comerciantes y visitantes.

Además de los contenedores del Centro Histórico, las cuadrillas atienden los depósitos ubicados en el Parque Borunda y los instalados alrededor de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

Actualmente, el Municipio cuenta con 62 contenedores distribuidos en la Zona Centro y 20 adicionales en el Parque Borunda y puntos aledaños, todos equipados con un depósito interior de 200 litros.

“A partir de las solicitudes de comerciantes y peatones, dejamos establecido un programa permanente de limpieza y lavado a presión”.

Solís señaló que el propósito del programa es mantener los depósitos en condiciones adecuadas de higiene y ofrecer una mejor imagen a las personas que transitan por estos espacios públicos.

La Dirección de Limpia llamó a la comunidad a colaborar con el cuidado de los contenedores, depositando las bolsas y residuos directamente en el tambo interior.

La dependencia explicó que colocar la basura en el depósito correspondiente ayuda a evitar derrames exteriores, malos olores y la proliferación de insectos en las zonas atendidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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