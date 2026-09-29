Da Parques y Jardines mantenimiento a áreas verdes de la Tercera Burócrata

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Cuadrillas realizaron limpieza, corte de hierba, poda formativa y retiro de árboles secos en parques y camellones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de mantenimiento general en distintos espacios públicos de la colonia Tercera Burócrata.

La dependencia informó que se atendió el parque ubicado en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Mar de Japón, así como el parque Tercera Burócrata, localizado entre las calles Mar Mediterráneo y Mar de Bering.

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También se realizaron labores en el camellón central de la calle Mar Mediterráneo, en el tramo que va de Mar de Bering a la avenida Plutarco Elías Calles.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las acciones incluyeron limpieza general, corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de árboles secos.

De acuerdo con el funcionario, estos trabajos buscan mejorar la imagen de los espacios públicos y mantener en mejores condiciones las áreas verdes utilizadas por vecinos del sector.

La dependencia también retiró residuos y desechos acumulados en los puntos intervenidos, como parte de las labores de mantenimiento urbano que se realizan en diferentes colonias de Ciudad Juárez.

Zamarrón Saldaña hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de parques, camellones y áreas verdes, depositando la basura en los contenedores correspondientes.

El funcionario señaló que la participación vecinal es importante para conservar limpios los espacios públicos, al tratarse de áreas de uso común y patrimonio de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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