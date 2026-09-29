InicioEstadoBorderplex

Da Parques y Jardines mantenimiento a áreas verdes de la Tercera Burócrata

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Cuadrillas realizaron limpieza, corte de hierba, poda formativa y retiro de árboles secos en parques y camellones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de mantenimiento general en distintos espacios públicos de la colonia Tercera Burócrata.

La dependencia informó que se atendió el parque ubicado en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Mar de Japón, así como el parque Tercera Burócrata, localizado entre las calles Mar Mediterráneo y Mar de Bering.

- Publicidad - HP1

También se realizaron labores en el camellón central de la calle Mar Mediterráneo, en el tramo que va de Mar de Bering a la avenida Plutarco Elías Calles.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las acciones incluyeron limpieza general, corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de árboles secos.

De acuerdo con el funcionario, estos trabajos buscan mejorar la imagen de los espacios públicos y mantener en mejores condiciones las áreas verdes utilizadas por vecinos del sector.

La dependencia también retiró residuos y desechos acumulados en los puntos intervenidos, como parte de las labores de mantenimiento urbano que se realizan en diferentes colonias de Ciudad Juárez.

Zamarrón Saldaña hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de parques, camellones y áreas verdes, depositando la basura en los contenedores correspondientes.

El funcionario señaló que la participación vecinal es importante para conservar limpios los espacios públicos, al tratarse de áreas de uso común y patrimonio de la comunidad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Comienza Marko Cortés camino a reelección de dirigencia nacional del PAN

Afirma que se inició la construcción de un mejor partido, más unido y fuerte...
Plumas

Impericia, incompetencia e indiferencia en el IMSS

“Han pasado ya CINCO años en donde la transformación inició su rumbo en el...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto