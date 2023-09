Impericia, incompetencia e indiferencia en el IMSS

Publicidad - LB2 -

“Han pasado ya CINCO años en donde la transformación inició su rumbo en el país, cinco años donde en el IMSS no ha sucedido nada que transforme al instituto que recibieron en 2018”.

Las actitudes son mucho más fuertes que el dinero y pueden transformar el mundo, la voluntad es el combustible de las actitudes.

A raíz de que hice la denuncia pública del caso de mi esposa, y fue replicado en las redes sociales personales y de amigos, conocidos y lectores, recibí muchísimos comentarios de solidaridad pero muchos más de señalamientos concretos sobre experiencias con los médicos, enfermeras y sindicalizados del IMSS y sus clínicas familiares, es extremadamente triste, crítico y de muy malos pronósticos el acudir atenderse al Seguro Social, pero la gran mayoría de los mexicanos no tenemos otro recurso más que acudir al IMSS con las bendiciones y rezos para que todo salga bien.

Me retumba en mi cabeza, el comentario de un médico jubilado ya del IMSS cuando le mostré todo el expediente fotográfico del problema, cuando me dijo “En el IMSS no batallan, no hay humanismo, ahí le hubieran cortado el brazo a tu esposa”.

Dentro de los comentarios satisfactorios por su atención médica en el IMSS de algunos lectores me encontré con algo que es muy válido, porque al final son derecho habientes del Instituto, y es precisamente con la gente relacionada, y con recursos, a los que los médicos de excelencia de la localidad los operan en las instalaciones del IMSS dentro de sus derechos de seguridad social a los que pueden acceder sin pérdida de tiempo, y con la urgencia que amerita el caso, son atendidos siendo este servicio y atención completamente diferenciado al resto de los pacientes, es válido y no es ni inmoral, y ni ilegal, pero si hace una enorme diferencia contra el resto de los demás en un hospital como son los del IMSS… perooo…

Eso no está dentro de la reglamentación del IMSS pero es permitida por los directivos del Hospital, pequeño dato pero que ilustra lo que hay adentro.

Quiero puntualizar que mi denuncia pública fue sobre MEDICINA FAMILIAR y sus clínicas de atención como la #46 ubicada en el PRONAF de Ciudad Juárez y no sobre especialidades, urgencias y sus hospitales, esos merecen ser analizados aparte y hay mucho por escribir.

Y en especialidades el camino es muy largo para llegar con el especialista médico del IMSS por parte de los afiliados, y si logran alcanzar llegar a la cita de especialidades, y si la vida les alcanza para llegar a su cita.

La impericia es la falta total, o parcial, de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, es la Ineptitud para el desempeño profesional de un médico tratante, como es mi caso, el médico familiar no supo detectar a tiempo un problema que gritaba en el cuerpo de mi esposa que ahí estaba, ni atención le prestó durante seis meses que se le manifestaba en consulta, seis meses pasaron para que detonará en gravedad el problema.

La incompetencia es el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en la ejecución de un acto médico. Es decir, es la carencia de atención durante el ejercicio médico, lo que sucedió durante seis meses en sus citas médicas a mi esposa.

La indiferencia es la consecuencia de las personas que experimentan una ausencia de sentimientos y al mismo tiempo una especie de bloqueo emocional, en donde inconscientemente dejan de sentir y esto provoca que se pierda el interés o la atracción, es cuando la persona tiende a alejarse de lo que pudiera ser su responsabilidad y, en la actividad médica, se deshumanizan sin darle mayor importancia a lo que observan en un paciente como lo que le sucedió a mi esposa durante seis meses en sus citas médicas en el IMSS.

Pero, ¿Qué podemos hacer los derechohabiente del IMSS para detonar el cambio que requerimos en el Instituto?

Primeramente reconocer que tú puedes ser el siguiente que puede estar puesto en riesgo tu vida por la impericia, la incompetencia y la indiferencia de tu médico tratante en el IMSS, debes, en el acto, reclamar al médico cuando detectes que no estas siendo bien atendido en tu cita médica familiar y exigirle que te valore o lleve a alguien a que haga una valoración, exigirle de inmediato la otra opinión…. Y guardar constancia de ello…. NO salgas del consultorio hasta que hayas sido valorado, no cedas.

Cuando sea necesario, porque nadie te resuelve tu problema, acude a la Jefatura Médica llevado en tu mente que el responsable de esa área intentará ser más fuerte que tú, por lo que aplica el mismo método, no salgas de ahí hasta que preste atención y te dé solución de tu problema.

Si con ello aún no te sientes satisfecho, o fuiste mal tratado, dirígete a la oficina de administración de la clínica y metete a como dé lugar con el Director y exponle tu caso, tiene la obligación de escucharte y resolver tu problema.

En el IMSS las cosas caminan cuando de poder se trata y nosotros tenemos el poder de ser derecho habiente.

Tenemos que ser ya totalmente exigentes en el momento (in situ) exigiendo nuestros derechos y eso solo dependerá de la actitud de defensa de nuestros derechos, NO VIOLENTA, que asumamos para hacerlos valer.

Lo que hagamos cada uno de los afiliados al IMSS en el momento será lo que podrá detonar un cambio profundo en la Institución, al IMSS le importas menos que un verdadero rábano.

Y no tenemos más, por lo que obligados estamos a transformarla para bien de nosotros mismos, el mal podrido está adentro del IMSS.

Han pasado ya 5 años y no ha sucedido nada dentro del IMSS, prevalecen las mismas mañas, las mismas tranzas y los mismos incompetentes deshumanizados cobra nóminas.

Por más buena voluntad que exista en el presidente no hay trazas de avance en las estructuras del IMSS, al contrario, desean que le estalle un problema.

Recordemos que las estructuras políticas de cualquier color son tan indiferentes que solo los afiliados al IMSS podremos provocar un cambio de actitudes, nadie más.

Esto no termina aquí, voy a poner mi parte, voy a investigar los adentros del IMSS local y los voy a denunciar públicamente.

“Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad”

En el IMSS no la hay.

PD.- Si quieres, y puedes, ayudarme mandame información del IMSS que sea de tu conocimiento, será confidencial, a mi correo: [email protected]

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.