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Imparte IMM taller sobre ternura radical y cuidado colectivo

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POR Redacción ADN / Agencias
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La capacitación abordó empatía, vulnerabilidad y acompañamiento institucional frente a contextos de violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres gestionó el taller “¿Cómo sanar nuestro dolor a través de la ternura?”, impartido por Lía García, pedagoga y artista visual especialista en prácticas narrativas.

La capacitación estuvo dirigida a dos grupos: el equipo interno del IMM y las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva, como parte de las acciones de formación, cuidado colectivo y fortalecimiento institucional.

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De acuerdo con el Instituto, el taller buscó promover estrategias relacionadas con la ternura, el cuidado, la empatía y las formas en que las personas se relacionan dentro de los espacios laborales y comunitarios.

La ponente explicó que la ternura radical es una propuesta que utiliza el afecto y la vulnerabilidad como herramientas de transformación frente a contextos de violencia, al fomentar el reconocimiento de sentimientos y necesidades propias y ajenas.

Durante la actividad, las personas participantes reflexionaron sobre experiencias compartidas y se reconocieron como parte de una misma labor desde distintas áreas municipales, especialmente en procesos de acompañamiento y atención.

Las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva recibieron herramientas para fortalecer el trabajo coordinado entre dependencias, incorporando la ternura, la empatía y el cuidado en las relaciones institucionales.

Como parte del taller, también se abordó la diversidad afectivo-sexual mediante la lectura de cuentos infantiles, como un ejercicio de reflexión sobre la diferencia, la inclusión y la diversidad.

Además, se utilizó una silla como herramienta pedagógica para trabajar temas como flexibilidad, adaptación y disposición frente a cambios y adversidades.

El IMM señaló que este tipo de capacitaciones buscan contribuir a la construcción de espacios laborales más respetuosos, sensibles y orientados al cuidado, particularmente en áreas vinculadas con políticas públicas frente a situaciones de vulneración de derechos.

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