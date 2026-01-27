Movil - LB1A -
Mantiene Municipio atención a iglesias para su regularización jurídica

POR Redacción ADN / Agencias
Más de 25 organizaciones iniciaron trámites en la primera semana del programa nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Municipio informó que continúa el acompañamiento a iglesias interesadas en integrarse al Programa Nacional de Regularización para Iglesias, impulsado a nivel federal por la Dirección General de Asuntos Religiosos.

Durante la primera semana de operación del programa, representantes de 25 iglesias acudieron a iniciar su proceso de regularización, lo que refleja el interés de las organizaciones religiosas por obtener certeza jurídica y acceder a los beneficios que otorga la Constitución al contar con el estatus de Asociación Religiosa.

El titular de la dependencia municipal, David Medina, explicó que este esfuerzo tiene como propósito informar, simplificar y facilitar los trámites de registro, regularización y actualización jurídica, además de combatir la desinformación que por años ha rodeado estos procesos.

Subrayó que todos los trámites son completamente gratuitos, por lo que exhortó a las iglesias a no recurrir a gestores ni intermediarios, a fin de evitar cobros indebidos o información errónea.

La regularización, detalló, permite a las organizaciones religiosas contar con personalidad jurídica, lo que les da acceso a cuentas bancarias, registro ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como la posibilidad de recibir predios en donación o comodato.

Asimismo, brinda la oportunidad de vincularse formalmente con otras organizaciones civiles, religiosas o instancias de Gobierno, además de otorgar certeza en el manejo de bienes y recursos y protección legal a los ministros de culto.

La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas mantiene atención permanente en sus oficinas ubicadas en avenida Adolfo López Mateos número 250, colonia Monumental, y pone a disposición el número de WhatsApp 656-215-1551 para brindar información, resolver dudas y agendar orientación.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las iglesias que aún no cuentan con registro o tienen trámites inconclusos a acercarse y aprovechar este programa nacional, orientado a fortalecer la legalidad y dar certeza jurídica a las comunidades de fe en Ciudad Juárez.

