Mantiene Educación Municipal registro para transporte escolar rumbo a la Xokerball AmeriCup 2026

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El apoyo permitirá a estudiantes asistir gratuitamente al torneo internacional en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal continúa con el registro de escuelas interesadas en obtener transporte gratuito para asistir a la Xokerball AmeriCup 2026, torneo internacional que se celebrará del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el programa busca facilitar la participación de estudiantes en actividades deportivas internacionales y acercar este tipo de experiencias a niñas, niños y jóvenes de distintos sectores de Ciudad Juárez.

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Las instituciones educativas interesadas deberán presentar un oficio de solicitud en las oficinas de Educación Municipal, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez número 351, en la colonia Partido Romero.

El funcionario indicó que también se encuentra disponible el teléfono 656-737-0600 para brindar información adicional y coordinar la logística de los traslados escolares.

El horario de atención para realizar el trámite es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La Xokerball AmeriCup 2026 reunirá selecciones de distintos países del continente en un estadio temporal instalado en la Plaza de la Mexicanidad, con capacidad para aproximadamente 3 mil asistentes.

De acuerdo con las autoridades municipales, el espacio contará con pasto sintético, áreas de alimentos, sistema profesional de audio e iluminación, además de actividades recreativas dirigidas a las familias asistentes.

Guillermo Alvídrez destacó que el acceso general al evento será gratuito y señaló que se espera una importante participación de estudiantes durante los días de competencia.

La Dirección de Educación Municipal reiteró la invitación a las escuelas de la ciudad para registrarse y aprovechar el programa de transporte gratuito para asistir al evento deportivo internacional.

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