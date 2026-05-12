 Presenta Municipio festival “Juárez en La Juárez 2026” para impulsar convivencia y turismo

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El evento se realizará el 16 de mayo sobre la avenida Juárez con música en vivo, gastronomía y participación de comercios locales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, presentó el festival “Juárez en La Juárez 2026”, evento que se desarrollará el próximo 16 de mayo sobre la avenida Juárez con actividades musicales, gastronómicas y recreativas dirigidas a las familias fronterizas y visitantes.

La directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que la actividad iniciará a las 3:00 de la tarde y concluirá a la 1:00 de la mañana, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover el consumo en negocios del Centro Histórico.

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Las autoridades municipales esperan una importante asistencia de visitantes de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, tomando como referencia la afluencia registrada en festivales anteriores realizados en este corredor comercial.

“Nos espera otra fiesta en La Juárez”

Durante la presentación del evento, representantes del sector empresarial destacaron la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer la economía local y atraer turismo a la zona centro de la ciudad.

El festival contará con tres escenarios musicales ubicados en distintos puntos de la avenida Juárez, donde participarán agrupaciones y artistas locales como DJ Spock, Marian Rock Band, Elegancia Prohibida, Blue Rose, Los Exponentes y Yareli “La Voz Bravía”.

Además de los espectáculos musicales, el encuentro incluirá food trucks, comida típica, bebidas y actividades familiares, con participación de restaurantes y establecimientos de la zona como La Santa, La Chuchería, Kentucky Bar y Taquito Mexicano.

La directora de Desarrollo Económico agradeció el apoyo de dependencias municipales encargadas de la logística y seguridad, entre ellas Protección Civil, Coordinación de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Servicios Públicos.

Tania Maldonado recordó que durante el festival del 5 de mayo del año anterior y el reciente periodo de Spring Break se registraron asistencias superiores a las 15 mil personas en la avenida Juárez.

“Probablemente se rebase ese número”

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en el festival y disfrutar de una jornada de música, gastronomía y convivencia en el corazón de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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