Concluye Municipio construcción de 20 domos escolares en Ciudad Juárez

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Las estructuras beneficiarán a estudiantes de nivel básico y medio superior en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, concluyó la construcción de 20 domos escolares en diversos planteles educativos de Ciudad Juárez, los cuales se encuentran listos para su entrega oficial a las comunidades estudiantiles.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las obras forman parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura educativa impulsadas por la administración municipal.

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Los domos fueron construidos en escuelas que abarcan desde nivel preescolar hasta preparatorias, con el propósito de generar espacios adecuados para actividades deportivas, cívicas y recreativas al aire libre.

Entre los planteles beneficiados se encuentran la Primaria Soledad Herrera Villa, el Instituto Emmanuel, el Colegio de Bachilleres 11, el Jardín de Niños Pedro Alvarado Torres y la Secundaria Técnica 98.

También fueron incluidos centros educativos como la Primaria Aurelia Calderón Escobar, la Primaria Francisco I. Madero, la Primaria Ricardo Flores Magón, el Centro de Atención Múltiple 7506 y la Secundaria Federal 6.

Las obras también alcanzaron jardines de niños y escuelas primarias ubicadas en distintos sectores de la ciudad, entre ellas el Jardín de Niños Bonampak, el Jardín de Niños Joaquín Ramírez Guzmán y la Primaria Nueva Generación.

Daniel González García señaló que en las próximas semanas se programarán las ceremonias de inauguración y entrega oficial de las estructuras, encabezadas por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El funcionario añadió que actualmente continúan activos otros proyectos de construcción de domos escolares y adelantó que el Municipio trabaja en nuevos proyectos de infraestructura educativa para el resto de 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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