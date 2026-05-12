Concluyen adultos mayores taller de Derechos Humanos en Centros Comunitarios de Juárez

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Participantes de distintos espacios comunitarios recibieron constancias por concluir proceso de capacitación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Adultos mayores de diversos Centros Comunitarios de Ciudad Juárez participaron en la ceremonia de graduación del Taller de Derechos Humanos del Adulto Mayor, realizada en el Centro Cultural “Ernesto Ochoa Guillemard”.

El evento fue encabezado por el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez, quienes reconocieron la participación y compromiso de las y los asistentes.

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Durante la ceremonia se entregaron constancias a personas mayores pertenecientes a los Centros Comunitarios Granjas de Chapultepec, FOVISSSTE Chamizal, Francisco I. Madero y Francisco Villarreal, quienes concluyeron el proceso de capacitación enfocado en derechos humanos y participación social.

Rubí Enríquez destacó la importancia de impulsar actividades que fortalezcan el conocimiento y la autoestima de las personas adultas mayores, además de fomentar el ejercicio pleno de sus derechos.

“Las personas mayores son motivo de reconocimiento, agradecimiento y profunda admiración por todo lo que han hecho y siguen haciendo por nuestra ciudad”

Por su parte, Luis Fernando Rodríguez Giner informó que el programa será ampliado a otros Centros Comunitarios del municipio, debido a los resultados obtenidos en esta primera etapa.

El funcionario señaló que el objetivo es promover una participación más activa e informada de las personas mayores dentro de la comunidad, mediante talleres y actividades orientadas a su desarrollo integral.

“Queremos que más personas mayores conozcan y ejerzan plenamente sus derechos”

El taller forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para promover el respeto, la inclusión y la atención integral de las personas adultas mayores en distintos sectores de Ciudad Juárez.

En la ceremonia participaron integrantes de la Comisión de Atención a las Personas Mayores del Ayuntamiento, coordinadores de Centros Comunitarios y representantes de consejos de adultos mayores, además de contar con la participación de la Banda de Música del Municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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