Invita IPACULT al Primer Encuentro Danzonero 2026 en la Gran Plaza Juan Gabriel

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El evento reunirá a agrupaciones de Ciudad Juárez y El Paso para promover la cultura del danzón.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la realización del Primer Encuentro Danzonero Ciudad Juárez 2026, actividad que reunirá a agrupaciones locales y de la región fronteriza en torno a una de las expresiones más representativas de la cultura popular mexicana.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a partir de las 3:00 de la tarde en la Gran Plaza Juan Gabriel, frente a la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, donde se desarrollará una jornada dedicada a la música, el baile y la convivencia familiar.

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El evento buscará reunir por primera vez a danzoneros de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, quienes presentarán distintas propuestas coreográficas y participarán en un baile social acompañado de música en vivo.

La directora de IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de impulsar actividades culturales que fortalezcan las tradiciones y promuevan la participación de la comunidad en espacios públicos.

Por su parte, el instructor de danzón y colaborador del Instituto, Juan Gerardo Álvarez Antuna, informó que se espera la participación de alrededor de 10 agrupaciones y una asistencia aproximada de 300 personas.

Entre los grupos participantes destacan el Grupo de Danzón de la Sala de Arte Tin Tan, Danzoneros Nereidas, Grupo Mocambo y colectivos de talleres culturales y maestros jubilados, además de estudiantes de la Secundaria Técnica No. 73.

El IPACULT señaló que el danzón continúa siendo una manifestación cultural vigente que fomenta la convivencia intergeneracional y fortalece los lazos comunitarios en la región fronteriza.

La dependencia municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir al evento y disfrutar de una tarde dedicada a la música, el baile y las tradiciones populares en uno de los espacios culturales más representativos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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