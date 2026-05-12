Invitan a jornada de reciclaje en Centro Deportivo GazPro Oasis

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La campaña de acopio se realizará del 15 al 17 de mayo con recepción de residuos reciclables y electrónicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y la empresa GazPro, anunció la realización de la Primera Jornada de Reciclaje GazPro, programada para los días 15, 16 y 17 de mayo en Ciudad Juárez.

El centro de acopio será instalado en la explanada del Centro Deportivo GazPro Oasis, ubicado en el sector Oasis de la Revolución, con horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Durante la jornada se recibirán materiales reciclables como plástico PET, cartón, papel, basura electrónica, aceite vegetal y de motor, así como pilas, pintura y cartón de huevo, entre otros residuos.

La encargada de Punto Limpio de la Dirección de Ecología, Valentina García, informó que también podrán entregarse medicamentos caducos, ropa y artículos en condiciones de segundo uso.

“Son actividades que se realizan en la ciudad por parte de la Dirección de Ecología, coordinados con Desarrollo Económico, así como la empresa responsable de la disposición final BMR y GazPro”

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo de la campaña es fomentar la correcta disposición de residuos y promover hábitos de reciclaje entre la población y el sector empresarial.

La Dirección de Desarrollo Económico participará en la difusión y vinculación con empresas interesadas en colaborar con la iniciativa, explicó su titular, Tania Maldonado Garduño.

Por parte de GazPro, Isela Rodríguez indicó que esta actividad forma parte de las estrategias de responsabilidad social y cuidado ambiental impulsadas por la empresa.

“Lo que pretendemos con esto es el fomento del reciclaje, la disposición adecuada de diferentes residuos y la participación de la ciudadanía”

Asimismo, Ricardo Riestra, director general de la empresa BMR, llamó a la comunidad y a empresarios a sumarse a la campaña y fortalecer la cultura del manejo adecuado de residuos en la ciudad.

Las dependencias organizadoras reiteraron la invitación a la ciudadanía para participar en esta jornada y contribuir a la construcción de un entorno más limpio y sustentable en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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