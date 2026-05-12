Anuncian función de lucha libre en homenaje a “Nicho el Millonario” en Ciudad Juárez

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El evento se realizará el 24 de mayo en el gimnasio Josué Neri Santos con figuras nacionales y luchadores sorpresa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La promotora Lucha Juárez anunció una función especial de lucha libre para el próximo 24 de mayo, en la que se rendirá homenaje a Dionisio Castellanos Torres, conocido como “Nicho el Millonario”, reconocido exponente de la lucha libre mexicana y figura clave en la formación de diversos luchadores profesionales.

El evento se llevará a cabo a las 5:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos y contará con la participación de luchadores nacionales y locales.

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Nicho el Millonario desarrolló una trayectoria de más de 30 años en empresas como AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), World Championship Wrestling (WCW) y circuitos independientes, además de ser identificado como impulsor de talentos como Rey Misterio.

El promotor de Lucha Juárez, Luis Quiroz, informó que la función incluirá el debut en Ciudad Juárez de Nicho el Millonario Jr., quien participará acompañado de Flyer Boy y Guerrero Escarlata.

“Será este próximo domingo 24 de mayo a las 5:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos cuando se lleve a cabo esta función especial”

Durante la conferencia de prensa también participó el luchador juarense José Julio Pacheco, conocido como “Pagano”, quien reconoció la influencia de Nicho el Millonario en el desarrollo de la lucha libre fronteriza y nacional.

La cartelera contempla seis luchas y la participación de figuras como Murder Clown, Dave The Clown, Laredo Kid, Octagón Jr., Abismo Negro Jr. y Mini Vikingo, además de tres luchadores sorpresa.

“Gracias al Gobierno Municipal por apoyar al deporte y sobre todo a la lucha libre”

Pagano destacó que Nicho el Millonario realizó campañas y funciones en Ciudad Juárez durante la década de los noventa, etapa que contribuyó a proyectar a luchadores fronterizos en escenarios nacionales e internacionales.

La función forma parte de las actividades deportivas y recreativas promovidas en la ciudad para los aficionados a la lucha libre profesional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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