Llevarán Cruzada por Juárez a la colonia Adolfo López Mateos

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La jornada de servicios se realizará este sábado con participación de dependencias municipales y federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará este sábado 9 de mayo una nueva edición de la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, en la colonia Adolfo López Mateos, donde se ofrecerán servicios y atención directa a los habitantes del sector.

La actividad se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Zihuatanejo, en las instalaciones del Jardín de Niños Adolfo López Mateos.

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La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que previo a esta jornada personal municipal trabajó desde el pasado 27 de abril en actividades de atención comunitaria en el Centro Comunitario Plutarco Elías Calles.

Durante las semanas previas participaron distintas dependencias municipales brindando servicios y asesorías a los vecinos del sector, entre ellas Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

En las jornadas también se ofreció orientación sobre predial, infracciones viales, estacionómetros, alumbrado público y trámites relacionados con Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico.

Además, la Dirección de Atención y Bienestar Animal aplicó vacunas para mascotas, mientras que otras áreas brindaron asesoría legal, atención para mujeres, información sobre regulación comercial y orientación sobre predios.

Las actividades incluyeron también servicios de Protección Civil, destilichadero y unidades médicas móviles, como parte de la estrategia de atención integral impulsada en coordinación con el Gobierno Federal.

“Se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal”, destacó María Antonieta Mendoza Mendoza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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