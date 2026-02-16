Participa IPACULT en el XII Maratón de Letras “Amor y Libertad” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El encuentro reunió a escritoras y escritores en torno a la reflexión literaria y la memoria colectiva

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en la XII edición del Maratón de Letras “Amor y Libertad”, organizado por la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, evento que congregó a autoras y autores locales para reflexionar sobre el amor, la libertad y la memoria colectiva.

En representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, asistió tanto a la inauguración como a la clausura de la jornada literaria, enmarcada en las actividades del Día de las Letras.

Bajo el lema “Amor y Libertad”, el maratón rindió homenaje a mujeres y hombres que a lo largo de la historia han entregado su libertad e incluso su vida por una causa, un principio o una persona, consolidando la literatura como un espacio de expresión y resistencia cultural.

Durante la jornada se realizaron lecturas públicas, reflexiones colectivas y presentaciones de textos originales, fortaleciendo el diálogo entre la comunidad literaria y el público asistente.

Como resultado del encuentro, se integró un libro que recopila los trabajos presentados, el cual quedará como testimonio del compromiso de las y los escritores con la palabra escrita y los valores culturales de la ciudad.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reiteró su respaldo a iniciativas que promueven la creación artística y el pensamiento crítico, en un contexto donde la actividad cultural forma parte del fortalecimiento del tejido social en Ciudad Juárez.

